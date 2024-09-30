واشنطن تتهم جماعة الحوثي بإسقاط مُسيَّرة أمريكية للمرة الثانية خلال شهر واحد

أعلن مسؤول أمريكي أمس الاثنين أن مُسيَّرة أمريكية من طراز إم كيو-9 ريبر MQ-9 Reaper "أُسقطت"، وذلك بعد أن أكد المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن أنهم أسقطوا طائرة بدون طيار.
وتفصيلاً، تُعدُّ هذه هي المرة الثانية خلال هذا الشهر التي يؤكد فيها مسؤول أمريكي فقدان واحدة من المسيَّرات التي تُستخدم للاستطلاع وتنفيذ ضربات.
وقال المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون): "تم إسقاط طائرة إم كيو-9"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، لكنه أشار إلى أن الحوثيين مسؤولون عن ذلك، مضيفًا: "هذا أحدث مثال على السلوك الخبيث والمتهور من قِبل الحوثيين المدعومين من إيران، الذي يهدد الاستقرار الإقليمي".
وفي وقت سابق أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن "القوات المسلحة اليمنية أسقطت طائرة أمريكية من نوع إم كيو-9 أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة شمال اليمن"، وفقًا لـ"العربية نت".
وأعلن البنتاجون في وقت سابق من الشهر سقوط مُسيَّرة من النوع نفسه، وتحطمها بالقرب من اليمن.
وفي فبراير قال إن طائرة بدون طيار أخرى سقطت قبالة ساحل اليمن بعد أن أصابها صاروخ حوثي، على ما يبدو.
وبدأ الحوثيون الذين يعارضون القوات الحكومية في اليمن بمهاجمة سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن في نوفمبر "نصرة لغزة"، ويؤكدون أنهم يستهدفون سفنًا على صلة بإسرائيل.