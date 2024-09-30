واشنطن تتهم جماعة الحوثي بإسقاط مُسيَّرة أمريكية للمرة الثانية خلال شهر واحد

وقال المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون): "تم إسقاط طائرة إم كيو-9"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، لكنه أشار إلى أن الحوثيين مسؤولون عن ذلك، مضيفًا: "هذا أحدث مثال على السلوك الخبيث والمتهور من قِبل الحوثيين المدعومين من إيران، الذي يهدد الاستقرار الإقليمي".