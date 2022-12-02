رئيسة وزراء فنلندا: الحرب في أوكرانيا تُظهر أنّ أوروبا "ليست قوية بما يكفي"

قدّمت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين؛ الجمعة، تقييماً "صادقاً جداً" لقدرات أوروبا في ضوء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، معتبرة أنّها "ليست قوية بما يكفي" للوقوف بمفردها في وجه موسكو.
وقالت رئيس حكومة الدولة المرشحة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، خلال زيارة لأستراليا، إنّ حرب واحتلال أوكرانيا المجاورة من قِبل روسيا كشفا نقاط الضعف وأخطاء أوروبا الإستراتيجية في وجه موسكو.
وأضافت أمام معهد لوي للدراسات في سيدني "يجب أن أكون صادقة (...) معكم، أوروبا ليست قوية بما يكفي في الوقت الحالي، سنكون في مأزق من دون الولايات المتحدة".
وشدّدت مارين؛ على أنه يجب مساعدة أوكرانيا بـ"كل الوسائل"، مشيرة إلى أنّ الولايات المتحدة لعبت دوراً مركزياً في تزويد كييف بالأسلحة والوسائل المالية والمساعدة الإنسانية اللازمة لوقف تقدم روسيا.
وقالت "علينا التأكّد من أننا نبني أيضاً تلك القدرات فيما يتعلّق بالدفاع الأوروبي والصناعة الدفاعية الأوروبية، وإنه يمكننا التعامل مع أنواع مختلفة من المواقف".