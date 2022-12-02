رئيسة وزراء فنلندا: الحرب في أوكرانيا تُظهر أنّ أوروبا "ليست قوية بما يكفي"

قدّمت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين؛ الجمعة، تقييماً "صادقاً جداً" لقدرات أوروبا في ضوء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، معتبرة أنّها "ليست قوية بما يكفي" للوقوف بمفردها في وجه موسكو.