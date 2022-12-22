غواصات وطائرات.. سماء تايوان تتلبد بالمقاتلات الصينية و"تايبيه" تدفعها!

وصعّدت الصين، التي تدّعي تبعية تايوان لها، ضغوطها في السنوات الأخيرة على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لقبول حكم بكين، وترفض حكومة تايوان المزاعم الصينية وتقول إنها تريد السلام لكنها ستدافع عن نفسها إذا تعرضت للهجوم.