البديوي: اتفاق خليجي مصري على تميز وخصوصية العلاقات المشتركة بين الجانبين

واتفق الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق المباشر في عدد من المجالات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا ضمن خطة العمل المشتركة، والتي أقرها الجانبان خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية بتاريخ 3 مارس 2024م.