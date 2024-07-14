من مكتب لقمع التزوير لدور البطولة في محاولة اغتيال ترامب.. ماذا تعرف عن جهاز الخدمة السرية؟

وكان قد أصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برصاصة في أذنه خلال تجمع انتخابي، السبت بعد خلل أمني كبير، وهو هجوم من المرجح أن يغير ملامح السباق الرئاسي هذا العام ويغذي مخاوف قائمة منذ فترة طويلة بأن الحملات الانتخابية قد تنجرف إلى عنف سياسي.