غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان والبقاع وعكار ونزوح الآلاف

وفي تطور لافت، نفذت إسرائيل لأول مرة غارة على منطقة جبل أكروم الحدودية مع سوريا في عكار، أقصى شمال لبنان. كذلك استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ليلاً معبري قلد السبع وجرماش في شمال شرقي البلاد، بعد ساعات من قصف معبر جوسيه شمال بلدة القاع في البقاع للمرة الثانية في أقل من أسبوع.