غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان والبقاع وعكار ونزوح الآلاف

تواصلت الغارات الإسرائيلية، الأحد، على مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع وعكار، حيث استهدفت عشرات البلدات اللبنانية بالقصف الجوي والمدفعي المكثف.
وشهدت بلدة الخيام قصفاً عنيفاً، شمل غارات جوية وقصفاً مدفعياً مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما طالت الغارات بلدات حومين، وكفرفيلا، وشقرا، وعدلون، وأنصارية، إضافة إلى قضاء صور وبنت جبيل والنبطية. وتركزت العمليات بكثافة في محيط بلدة مارون الراس وأطرافها.
وفي تطور لافت، نفذت إسرائيل لأول مرة غارة على منطقة جبل أكروم الحدودية مع سوريا في عكار، أقصى شمال لبنان. كذلك استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ليلاً معبري قلد السبع وجرماش في شمال شرقي البلاد، بعد ساعات من قصف معبر جوسيه شمال بلدة القاع في البقاع للمرة الثانية في أقل من أسبوع.
مع تصاعد وتيرة الغارات، شهدت مناطق البقاع موجة نزوح كبيرة قُدرت بأكثر من 200 ألف شخص، وسط مخاوف من تفاقم معاناتهم مع تغير الأحوال الجوية وهطول الأمطار وامتلاء مراكز الإيواء.
وفي المقابل، نفذ حزب الله يوم السبت 26 عملية استهدفت عدة قواعد عسكرية إسرائيلية وبلدات في الشمال الإسرائيلي.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى تنفيذ إسرائيل حوالي 109 غارات جوية على لبنان خلال 24 ساعة.