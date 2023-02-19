النظام الإيراني يواصل قمع المحتجين ويعدم معتقلين اثنين من البلوش في زهدان

وقالت المنظمة إن "اثنين من البلوش أعدموا في مدينة جابهار بعد أن أصدرت محكمة الثورة في مدينة زاهدان حكماً بالإعدام بحقهما" موضحة أن المحكمة وجهت إلى كل من نظام الدين حوت، ومنصور حوت، تهمة الإفساد في الأرض.