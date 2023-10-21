إصابة مواطنيْن أجنبييْن مع استمرار التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل

تصاعد التوتر في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، مع استمرار تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي "حزب الله".
وأفاد مسعفون بأن مواطنيْن أجنبييْن أصيبا بجروح في شمال إسرائيل السبت؛ حيث وقعت ما لا يقل عن ثلاث حوادث منفصلة، في أنحاء مختلفة، أحدها قصف بالقرب من منطقة مرغليوت على الحدود مع لبنان؛ حيث أصيب مواطنان تايلانديان.
وقالت خدمة الطوارئ الطبية التابعة لنجمة داود الحمراء في إسرائيل في بيان: "إن أحدهما أصيب بجروح متوسطة في الصدر والآخر في الأطراف"؛ وفق موقع "سكاي نيوز" عربية.
ومنذ اندلاع القتال على طول الحدود، قُتِل 4 أشخاص على الأقل في إسرائيل، هم 3 جنود ومدني واحد.
وفي لبنان، أسفر التصعيد -حتى الآن- عن مقتل 23 شخصًا، غالبيتهم مقاتلون من "حزب الله"، إضافة إلى 5 مقاتلين من فصائل فلسطينية وأربعة مدنيين بينهم مصور في وكالة "رويترز" للأنباء.
وتزامنت اشتباكات السبت مع تفقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للحدود الشمالية؛ حيث دعا الجنود إلى البقاء "يقظين".
وجاءت زيارة الوزير بعد دعوة لإخلاء بلدة كريات شمونة الشمالية الجمعة وسط تصاعد القتال في المنطقة.