إصابة مواطنيْن أجنبييْن مع استمرار التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل

وأفاد مسعفون بأن مواطنيْن أجنبييْن أصيبا بجروح في شمال إسرائيل السبت؛ حيث وقعت ما لا يقل عن ثلاث حوادث منفصلة، في أنحاء مختلفة، أحدها قصف بالقرب من منطقة مرغليوت على الحدود مع لبنان؛ حيث أصيب مواطنان تايلانديان.