انحياز سافر.. الجامعة العربية تنتقد تصريحات زعيمة "المحافظين" البريطانية بشأن غزة

وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، إن البيان تضمن "مغالطات عديدة وتحاملًا واضحًا على الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن حديثها عن "تورط الأونروا في الإرهاب" يتطابق بالكامل مع الرواية الإسرائيلية، التي وصفها بأنها "لا تستند إلى أية وقائع حقيقية" وتتجاهل نتائج التحقيق الأممي الحاسم الذي أكد أهمية دور الوكالة في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين.