انحياز سافر.. الجامعة العربية تنتقد تصريحات زعيمة "المحافظين" البريطانية بشأن غزة

في موقف حاد، أعربت جامعة الدول العربية عن استيائها من التصريحات الأخيرة لزعيمة حزب المحافظين البريطاني، خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت أمس لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، إن البيان تضمن "مغالطات عديدة وتحاملًا واضحًا على الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن حديثها عن "تورط الأونروا في الإرهاب" يتطابق بالكامل مع الرواية الإسرائيلية، التي وصفها بأنها "لا تستند إلى أية وقائع حقيقية" وتتجاهل نتائج التحقيق الأممي الحاسم الذي أكد أهمية دور الوكالة في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف رشدي، بحسب ما نقلته شبكة "RT"، أن زعيمة المعارضة البريطانية تجاهلت في بيانها الإشارة إلى "المعاناة الهائلة للفلسطينيين جراء حرب الإبادة الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن تصريحاتها تعكس "انحيازًا سافرًا وتماهيًا كاملاً مع السردية الإسرائيلية".
وأكد المتحدث الرسمي تقدير الجامعة العربية للمواقف المتزنة التي تتبناها حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مشيرًا إلى أنها "تعكس رغبة صادقة في تصحيح أخطاء تاريخية تتحملها بريطانيا دون غيرها إزاء القضية الفلسطينية".
كما أشاد بجهود الحكومة البريطانية في مساندة مسار سياسي حقيقي لا رجعة عنه، وصولًا إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، معتبرا ذلك خطوة ضرورية لرد الاعتبار للحقوق الفلسطينية التاريخية.