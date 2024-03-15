شهداء غزة وصلوا إلى 31341 و73134 إصابة

وعرضت حركة حماس اقتراحًا لوقف إطلاق النار في غزة يتضمن مرحلة أولى لإطلاق سراح النساء والأطفال والمسنين والمرضى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح ما بين 700 و1000 سجين فلسطيني، وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز.