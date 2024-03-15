شهداء غزة وصلوا إلى 31341 و73134 إصابة

وصلت حصيلة شهداء حرب غزة، التي بدأت عقب هجوم حركة حماس وفصائل فلسطينية على مستوطنات وبلدات إسرائيلية بغلاف قطاع غزة إلى 31341 شهيدًا و73134 إصابة.
وعرضت حركة حماس اقتراحًا لوقف إطلاق النار في غزة يتضمن مرحلة أولى لإطلاق سراح النساء والأطفال والمسنين والمرضى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح ما بين 700 و1000 سجين فلسطيني، وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز.
وتشمل عمليات الإفراج 100 أسير فلسطيني، يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى إطلاق سراح "المجندات الإسرائيليات".
وتقول حماس إنها ستوافق على موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد التبادل الأولي للرهائن والأسرى، وفقًا للاقتراح.
وتقول حماس في اقتراحها إنه سيتم الاتفاق على موعد نهائي للانسحاب الإسرائيلي من غزة بعد المرحلة الأولى.
وطبقاً لتقرير رويترز، تقول حماس إنه سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين من الجانبين في مرحلة ثانية من الخطة.