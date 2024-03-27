اليوم الـ 173.. عدد شهداء غزة يرتفع إلى 32414 والإصابات 74787

وفي حصيلةٍ غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 32414 شهيداً و74787 إصابة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الرُكام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.