استهتار صادم بأرواح المدنيين.. "العفو الدولية" تطالب بحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل

وأضافت أن المنظمة وجدت أن الجيش الإسرائيلي "تقاعس عن اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة قبل الهجمات، بما في ذلك عدم إعطاء المدنيين الفلسطينيين تحذيرات مسبقة فعالة"، مشيرة إلى أنه في بعض الحالات لم يحذر الإسرائيليون المدنيين على الإطلاق، وفي حالات أخرى أصدروا تحذيرات غير كافية.