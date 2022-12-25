"في كمائن محكمة".. الأمن العراقي يعتقل 8 إرهابيين مطلوبين للقضاء

قبض الأمن العراقي على 8 إرهابيين مطلوبين للقضاء، وفق أحكام قانون الإرهاب في قضاء القائم وتلعفر وقلعة صالح وهيت والمحمودية والرمادي والمدينة، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم (الأحد).
وأوضحت الخلية في بيان أن عملية القبض جرت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب أجهزة استخبارات وأجهزة أمن قيادة عمليات البصرة وميسان والأنبار، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، وفقاً لوكالة الأبناء العراقية "واع".
وأَضافت أنه جرى نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات أسفرت عن ضبط المطلوبين.