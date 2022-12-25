"في كمائن محكمة".. الأمن العراقي يعتقل 8 إرهابيين مطلوبين للقضاء

قبض الأمن العراقي على 8 إرهابيين مطلوبين للقضاء، وفق أحكام قانون الإرهاب في قضاء القائم وتلعفر وقلعة صالح وهيت والمحمودية والرمادي والمدينة، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم (الأحد).