ارتفاع عدد جثامين الشهداء المستلمة في غزة إلى 120 بعد الإفراج عن 30 جثماناً جديداً

أفادت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، باستلام 30 جثماناً لشهداء أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجثامين المستلمة إلى 120 منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت المصادر أن الطواقم الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق وتسليمها إلى ذويهم.
وأوضحت المصادر، نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن بعض الجثامين تظهر عليها علامات تنكيل وضرب وتكبيل للأيدي وتعصيب للعيون، مشيرة إلى أنه تم التعرف حتى الآن على هوية أربعة شهداء من بين الجثامين التي وصلت إلى المستشفيات في القطاع.
وتأتي هذه التطورات وسط استمرار الجهود الإنسانية والطبية في غزة للتعامل مع تداعيات الحرب، فيما تتواصل عمليات البحث والتعرف على الجثامين في ظل ظروف ميدانية معقدة ونقص حاد في الإمكانات الصحية.