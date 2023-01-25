مسؤول عراقي: سيتم ضبط وزراء سابقين ضمن حملة لمكافحة الفساد

كشف مصدر حكومي، أمس الأربعاء، أن السلطات العراقية تستعد لإصدار أوامر قبض بحق عددٍ من الوزراء السابقين، وفقًا للعربية نت.
وفي التفاصيل، تأتي هذه الخطوة "ضمن حملة مكافحة الفساد الإداري والمالي" في البلاد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية، فيما لم تذكر الوكالة تفاصيل عن أسماء المسؤولين السابقين المستهدفين.
وقبل يومين، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، في تصريحات خاصة لمراسل الربية في بغداد أن القضاء مستمر في محاربة الفساد.
وقال زيدان يوم الاثنين الماضي إن "مجلس القضاء الأعلى مستمر في محاربة الفساد بشكل كبير، وقد حققنا نجاحات كبيرة، خصوصًا في ملف استرداد الأموال المنهوبة".