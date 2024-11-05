سيكون ديكتاتوراً.. هذا ما سيفعله "ترامب" في يومه الأول في البيت الأبيض

عندما سئل ترامب قبل نحو عام عما سوف يفعله في يومه الأول، أجاب على الفور بأنه سيكون "ديكتاتور"، ثم بعد ذلك لن يعود كذلك، فقد أكد الرئيس السابق بأنه سيكون "ديكتاتور" في اليوم الأول فقط من رئاسته؛ ليتمكن من إغلاق الحدود، والعمل على بعض القضايا الملحة.