سفينة حربية هرولت نحوها وطائرة تراقب.. قوات هندية تُطهّر "ليلا نورفولك" المختطفة

ونقلت وكالة أنباء آسيا الدولية "إيه إن آي" في وقت سابق عن مسؤولين عسكريين، قولهم إن السفينة "ليلا نورفولك" على متنها طاقم هندي من 15 فرداً على الأقل، وأنها اختُطفت قرب ساحل الصومال، وتلقت البحرية معلومات عنها مساء الخميس.