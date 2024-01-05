سفينة حربية هرولت نحوها وطائرة تراقب.. قوات هندية تُطهّر "ليلا نورفولك" المختطفة

قالت وسائل إعلام هندية إن قوات تابعة للبحرية الهندية تعتلي السفينة المختطفة "ليلا نورفولك"، وتنفذ "عمليات تطهير" على متنها، الجمعة.
وفي وقت سابق من الجمعة، قالت البحرية الهندية إن سفينة حربية تابعة لها اتجهت نحو سفينة مختطفة ترفع علم ليبيريا في بحر العرب، وإن طائرة تراقب الوضع عن كثب.
ونقلت وكالة أنباء آسيا الدولية "إيه إن آي" في وقت سابق عن مسؤولين عسكريين، قولهم إن السفينة "ليلا نورفولك" على متنها طاقم هندي من 15 فرداً على الأقل، وأنها اختُطفت قرب ساحل الصومال، وتلقت البحرية معلومات عنها مساء الخميس.
وأوضح بيان البحرية الهندية أن السفينة بعثت رسالة إلى منصة هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تفيد أن ما بين 5 و6 مسلحين مجهولين اعتلوها مساء الخميس.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن السفينة كانت على بُعد 460 ميلاً بحرياً شرقي الساحل الصومالي حين بثت الرسالة، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".