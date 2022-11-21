توكاييف يفوز في انتخابات الرئاسة بـ"كازاخستان"

أُعلن في كازاخستان، صباح اليوم الاثنين، عن فوز الرئيس قاسم توكاييف بالانتخابات الرئاسية المبكرة.
وقالت اللجنة المركزية للانتخابات في كازاخستان، اليوم الاثنين، نقلًا عن بيانات أولية: إن الرئيس قاسم جومارت توكاييف فاز بفترة ولاية ثانية في الانتخابات المبكرة التي أجريت يوم الأحد.
وأشارت اللجنة إلى أن توكاييف، البالغ من العمر 69 عامًا، حصل على 81.31% من الأصوات.
وكان استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أمس الأحد، قد أظهر أن توكاييف في سبيله لتحقيق فوز كاسح في الانتخابات الرئاسية المبكرة؛ مما يشدد قبضته على السلطة بعد أقل من عام من تهميشه لسلفه نور سلطان نزارباييف الذي حكم البلاد طويلًا.