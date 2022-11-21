توكاييف يفوز في انتخابات الرئاسة بـ"كازاخستان"

وكان استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أمس الأحد، قد أظهر أن توكاييف في سبيله لتحقيق فوز كاسح في الانتخابات الرئاسية المبكرة؛ مما يشدد قبضته على السلطة بعد أقل من عام من تهميشه لسلفه نور سلطان نزارباييف الذي حكم البلاد طويلًا.