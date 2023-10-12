السفارة الأمريكية في تونس تغلق أبوابها لدواعٍ أمنية

وأوضحت في بلاغ على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أن ذلك يأتي في إطار التدابير الأمنية الوقائية تحسبًا للمظاهرات المرتقبة في تونس؛ في إشارة إلى المسيرة الوطنية المساندة للقضية الفلسطينية المرتقبة يوم الخميس.