مجلس حكماء المسلمين يُدين مصادقة الاحتلال على 19 مستوطنة بالضفة الغربية

وأكد المجلس في بيان رسمي، رفضه القاطع لهذه الممارسات الاستفزازية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرًا أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضًا مباشرًا للجهود الساعية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.