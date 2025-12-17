مجلس حكماء المسلمين يُدين مصادقة الاحتلال على 19 مستوطنة بالضفة الغربية

أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد المجلس في بيان رسمي، رفضه القاطع لهذه الممارسات الاستفزازية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرًا أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضًا مباشرًا للجهود الساعية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وجدد مجلس حكماء المسلمين دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، والتي استمرت لأكثر من سبعة عقود، مؤكدًا دعمه لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.