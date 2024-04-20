العراق يبحث مع أمريكا شراء منظومة "مسيرات" وطائرات عمودية

أعلن وزير الدفاع العراقي ثابت العيساوي، اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحث مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال زيارته إلى واشنطن، التعاقد على شراء طائرات عمودية ومنظومة مسيرات، وكذلك دعم طائرات إف- 16.
وأوضح "العيساوي" أن هذا يأتي ضمن توجهات الحكومة دعم ورفع القوات المسلحة والأمنية في آخر التطورات الصناعية والاكتشافات العلمية، وأيضًا دعم الصناعات الوطنية وفرص والاستثمار إن وجدت؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأشار إلى أن العراق في بؤرة آمنة وداعمة للاستثمار والصناعات بشكل عام والصناعات الاختصاصية والدفاعية بشكل خاص.
وبيّن "العيساوي" أن 54 شركة -الأغلبيةُ منها أجنبية- ترغب في الاستثمار في العراق وتطمح في تسويق معداتها العسكرية له.