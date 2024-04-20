العراق يبحث مع أمريكا شراء منظومة "مسيرات" وطائرات عمودية

أعلن وزير الدفاع العراقي ثابت العيساوي، اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحث مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال زيارته إلى واشنطن، التعاقد على شراء طائرات عمودية ومنظومة مسيرات، وكذلك دعم طائرات إف- 16.