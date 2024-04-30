مفوض "الأونروا": مساعدات غزة زادت لكنها غير كافية لتجنب المجاعة

أفاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، بأن إمدادات الغذاء وغيرها من المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة زادت في شهر أبريل "نيسان"، لكنها لا تزال غير كافية لتفادي حدوث مجاعة.
وقال "لازاريني" في مؤتمر صحفي في جنيف: "صحيح أن المزيد من الإمدادات دخل خلال شهر أبريل، لكن هذا لا يزال غير كاف لتجنب المخاطر، وهناك سباق مع الزمن للتصدي للجوع والمجاعة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأوضح أن هناك عددًا قليلًا من الدول لا يزال يحظر تمويل "الأونروا" في أعقاب اتهامات إسرائيلية بضلوع عدد من موظفي الوكالة في هجمات 7 أكتوبر "تشرين الأول".
وبيّن أن "الأونروا" جمعت 115 مليون دولار من الأموال الخاصة.