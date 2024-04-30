مفوض "الأونروا": مساعدات غزة زادت لكنها غير كافية لتجنب المجاعة

وقال "لازاريني" في مؤتمر صحفي في جنيف: "صحيح أن المزيد من الإمدادات دخل خلال شهر أبريل، لكن هذا لا يزال غير كاف لتجنب المخاطر، وهناك سباق مع الزمن للتصدي للجوع والمجاعة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".