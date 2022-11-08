بيلوسي "حيوانة".. و"بايدن" تائه.. "ترامب" يهاجم خصومه مجددًا

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي"، بوصف بذيء في كلمته الختامية قبل الانتخابات النصفية في البلاد.
وقال ترامب في إطار تعليقه على حادثة ضَلَع فيها أحد رجال العصابات في أمريكا: "لقد ضربه على رأسه بعصا بيسبول، وطعنه 32 طعنة بشكل وحشي، لقد كان حيوانًا"؛ حسب قوله.
وتابع الرئيس الأمريكي السابق قائلًا: "قالت نانسي بيلوسي: أرجوك لا تصفهم بالحيوانات فهم بشر، فقلت: لا هم حيوانات؛ لأنني أعتقد أنها حيوانة كذلك"؛ على حد وصفه.
واتهم ترامب "بيلوسي" بأنها أقدمت على محاكمته مرتين "بدون سبب" وفق صحيفة القبس الكويتية؛ مشيرًا بذلك إلى المحاكمة التي تعرض لها بسبب اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول، في يناير 2021، عقب خسارته في الانتخابات أمام الرئيس الحالي بايدن.
وسَخِر ترامب من الرئيس بايدن، وعرض مقطع فيديو أمام أنصاره ظهرت فيه جميع الأخطاء التي ارتكبها بايدن خلال حديثه للأمريكيين، وعقّب قائلًا: "تصرفات بايدن تُظهره تائهًا، ويبدو وكأنه لا يعرف ماذا يفعل".
ولم يعلن ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لكنه قال إنه سيعلن عن أمر مهم: "سأعلن عن أمر كبير جدًّا الثلاثاء في 15 نوفمبر الجاري في "مار آي لاغو"، لا نريد أي شيء أن يلهينا عن أهمية يوم الانتخابات". ولم يكشف الرئيس الأمريكي السابق طبيعة هذا الإعلان.