بيلوسي "حيوانة".. و"بايدن" تائه.. "ترامب" يهاجم خصومه مجددًا

ولم يعلن ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لكنه قال إنه سيعلن عن أمر مهم: "سأعلن عن أمر كبير جدًّا الثلاثاء في 15 نوفمبر الجاري في "مار آي لاغو"، لا نريد أي شيء أن يلهينا عن أهمية يوم الانتخابات". ولم يكشف الرئيس الأمريكي السابق طبيعة هذا الإعلان.