ارتفاع حصيلة ضحايا المظاهرات في إيران إلى 31 قتيلًا

قُتل 17 شخصًا على الأقل بينهم ثلاثة من عناصر الأمن في إيران منذ بدء التظاهرات قبل ستة أيام؛ احتجاجًا على وفاة شابة أوقفتها "شرطة الأخلاق"؛ وفق حصيلة رسمية نُشرت الخميس.
وأفادت وكالات أنباء إيرانية رسمية عن مقتل شرطيَّين اثنين طعنًا بالسكين، الأربعاء، في كل من تبريز ومشهد شمال غرب البلاد، بعد أن "تم استدعاؤهما لمواجهة المشاغبين"، كما قتل عنصر من قوات الأمن الثلاثاء خلال تظاهرات في
شيراز وسط إيران. وكان مسؤولون إيرانيون أعلنوا في وقت سابق مقتل ستة متظاهرين منذ بدء الاحتجاجات.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النيرانَ في مركزين ومركبات للشرطة يوم الخميس؛ حيث تتواصل لليوم السادس الاضطرابات التي اندلعت إثر وفاة "مهسا أميني" خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق، والتي توفيت الأسبوع الماضي بعدما ألقت شرطة الأخلاق في طهران القبض عليها بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة"، ودخلت في غيبوبة خلال احتجازها. وقالت السلطات: إنها ستفتح تحقيقًا للوقوف على سبب الوفاة.