ارتفاع حصيلة ضحايا المظاهرات في إيران إلى 31 قتيلًا

شيراز وسط إيران. وكان مسؤولون إيرانيون أعلنوا في وقت سابق مقتل ستة متظاهرين منذ بدء الاحتجاجات.

وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النيرانَ في مركزين ومركبات للشرطة يوم الخميس؛ حيث تتواصل لليوم السادس الاضطرابات التي اندلعت إثر وفاة "مهسا أميني" خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق، والتي توفيت الأسبوع الماضي بعدما ألقت شرطة الأخلاق في طهران القبض عليها بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة"، ودخلت في غيبوبة خلال احتجازها. وقالت السلطات: إنها ستفتح تحقيقًا للوقوف على سبب الوفاة.