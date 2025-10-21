"أوتشا" ترحب بالسماح للأمم المتحدة بنشر مراقبين في قطاع غزة

رحب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بالسماح للأمم المتحدة أمس بنشر مراقبين في معبر "كيسوفيم"، مما يوفر لها رؤية واضحة حول المساعدات التي تدخل القطاع من خلاله.
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك, أن الأمم المتحدة وشركاءها واصلوا جمع المساعدات من معبري "كرم أبو سالم وكيسوفيم"، التي شملت مستلزمات النظافة، والإمدادات الطبية، والوقود، والطعام، والمياه.
وأكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين جاكو سيليرز، أن إدارة النفايات الصلبة تمثل تحديًا كبيرًا لجهود إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن البرنامج يشرف على 47 موقعًا مؤقتًا لجمع النفايات لضمان سلامة المجتمعات المجاورة.
وفيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية، وثق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 71 هجومًا من قبل المستوطنين في الفترة ما بين 7 و13 أكتوبر، نصفها مرتبط بموسم قطف الزيتون الجاري.
وأثرت الهجمات على الفلسطينيين في 27 قرية، بما في ذلك هجمات على الحصادين، وسرقة المحاصيل، ومعدات الحصاد، وتخريب أشجار الزيتون، مما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في الممتلكات.