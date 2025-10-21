"أوتشا" ترحب بالسماح للأمم المتحدة بنشر مراقبين في قطاع غزة

وأكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين جاكو سيليرز، أن إدارة النفايات الصلبة تمثل تحديًا كبيرًا لجهود إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن البرنامج يشرف على 47 موقعًا مؤقتًا لجمع النفايات لضمان سلامة المجتمعات المجاورة.