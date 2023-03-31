لليوم الثاني على التوالي.. قصفٌ إسرائيلي يستهدف دمشق

لليوم الثاني على التوالي.. استهدفت صواريخ بعد منتصف ليل الجمعة مواقع في جنوب غرب دمشق؛ ما أسفر عن أضرارٍ مادية، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" متهمة إسرائيل بشنّها.
يأتي الاستهداف في أقل من 24 ساعة، على ضربة مماثلة أدّت إلى إصابة عسكريين اثنين ليل الأربعاء الخميس قرب العاصمة السورية دمشق.
ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه "في الساعة الثانية عشرة و17 دقيقة من فجر اليوم (21:17 ت غ) نفّذت إسرائيل عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري مستهدفا أحد المواقع في ريف دمشق".
وأضاف المصدر أن "قوات الدفاع الجوية تصدّت لصواريخ إسرائيل وأسقطت عدداً منها"، مشيراً إلى وقوع بعض الخسائر المادية.
واستهدفت الصواريخ الإسرائيلية -بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان- مواقع عسكرية للنظام السوري والقوات الموالية لإيران في جنوب غرب دمشق.
وأضاف المرصد أن الصواريخ دمّرت مستودعاً للأسلحة والذخيرة، من دون أن يتحدث عن وجود إصابات.