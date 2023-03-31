لليوم الثاني على التوالي.. قصفٌ إسرائيلي يستهدف دمشق

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه "في الساعة الثانية عشرة و17 دقيقة من فجر اليوم (21:17 ت غ) نفّذت إسرائيل عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري مستهدفا أحد المواقع في ريف دمشق".