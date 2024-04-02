179 يوماً من العدوان.. 32.845 شهيداً أغلبيتهم أطفال ونساء و75.392 مصاباً

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء من جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 32.845 شهيداً؛ أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75.392 مصاباً، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عِداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات.