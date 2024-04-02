179 يوماً من العدوان.. 32.845 شهيداً أغلبيتهم أطفال ونساء و75.392 مصاباً

واصل جيش الاحتلال قصفه مناطق متفرقة في غزة لليوم الـ 179؛ ما تسبّب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.
ففي مدينة رفح- جنوبي غزة، انتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف 6 شهداء وعدد من الجرحى من تحت رُكام منزلٍ يعود لعائلة زعرب، بعد تعرُّضه للقصف من قِبل طائرات الاحتلال الحربية، ونُقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة.
وفي خان يونس، وفق وكالة وفا للأنباء، استُشهد وأُصيب عددٌ من المواطنين إثر قصف الاحتلال عدداً من المنازل في المنطقة الشرقية، وفي وسط المدينة.
وفي دير البلح، استُشهد عدة مواطنين بينهم أطفال عقب استهداف طائرات الاحتلال مسجد البشير- وسط المدينة، كما تضرر عددٌ من المنازل المجاورة من جرّاء القصف.
وأطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف على منطقة المغراقة ووادي غزة وشمال مخيم النصيرات- وسط القطاع.
وفي مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزليْن في حي الزيتون، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب حيي تل الهوى والشيخ عجلين؛ ما أدّى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 6 آخرين، ونُقلوا على أثرها إلى مستشفى المعمداني في المدينة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء من جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 32.845 شهيداً؛ أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75.392 مصاباً، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عِداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات.