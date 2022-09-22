واشنطن تدعو إلى محاسبة "بوتين" على غزو أوكرانيا

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم "الخميس"، دول العالم إلى محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية غزوه لأوكرانيا.
وقال "بلينكن" في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حضرته روسيا: "إن النظام العالمي الذي اجتمعنا هنا لدعمه يدمر أمام أعيننا. ولن ندع بوتين يفلت من المحاسبة".
وأضاف: "إن بوتين يلوح باستخدام السلاح النووي، وعلى كل أعضاء الأمم المتحدة المطالبة بوقف مثل هذه التهديدات فورًا"؛ وفقًا لـ"الحرة".
واتهم الوزير الأمريكي روسيا بالاستمرار في قصف الأراضي ومخازن الحبوب في أوكرانيا؛ مما يزيد في أزمة الغذاء عبر العالم.
وأشار إلى أنه "كلما تعرضت القوات الروسية للهزيمة في أوكرانيا زادت في ارتكاب الفظائع ضد الأوكرانيين".