أنباء عن استهداف سفينة ومدمرات أمريكية بالبحر الأحمر وخليج عدن

وأعلن الجيش الأمريكي، أمس الجمعة، أنّه نفّذ ضربة دفاعًا عن النفس ضدّ صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.