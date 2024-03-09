أنباء عن استهداف سفينة ومدمرات أمريكية بالبحر الأحمر وخليج عدن

أعلن الحوثيون، اليوم السبت، تنفيذَ عمليتين عسكريتين على سفينة ومدمرات أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وقالت الجماعة: إن العملية الأولى استهدفت سفينة "بروبيل فورتشن" الأمريكية في خليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة. وأضافت: أن العملية الثانية استهدفت مدمرات حربية أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بـ37 طائرة مسيّرة.
وبحسب الجماعة: فإن العمليتَين على السفينة والمدمرات الأمريكية حقّقتا أهدافهما بنجاح؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وقالت القيادة المركزية الأمريكية: إن سفنًا وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت 15 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون اليمنيون في منطقة البحر الأحمر في وقت مبكر السبت.
وأضافت: أن الطائرات المسيرة كانت تشكل "تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة".
وأعلن الجيش الأمريكي، أمس الجمعة، أنّه نفّذ ضربة دفاعًا عن النفس ضدّ صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.