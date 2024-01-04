تصادم طائرتين وزلزال يقتل العشرات.. "أسهم نيكي الياباني" ترتعد مع العام الجديد

سجل المؤشر نيكي الياباني، في ختام جلسة الخميس وهي أولى جلساته هذه السنة، تراجعًا بما يصل إلى 2%، وسط تأثر أسهم شركات الطيران والبناء والمرافق بحادث تصادم طائرتين وقع الثلاثاء، بالإضافة إلى الزلزال القوي الذي ضرب غرب اليابان في وقت سابق من هذا الأسبوع.