بعد تكشّف تفاصيل جريمة "هند".. "حماس": يجب توثيقها كواحدة من مئات المجازر للاحتلال

وعُثر، اليوم السبت، على جثامين الشهداء: الطفلة هند رجب "6 سنوات"، وخمسة من أفراد عائلتها "خالها بشار حمادة، وزوجته، وأطفاله الثلاثة"، بعد محاصرة المركبة التي كانت تقلّهم قبل 12 يومًا، في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، والمسعفَيْن اللذين خرجا لإنقاذها.