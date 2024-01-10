"بلينكن": أمريكا تدعم تدابيرَ ملموسة لإقامة دولة فلسطينية

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"؛ أن "بلينكن" أكّد موقفَ الولايات المتحدة الثابت على وجوب قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، والعيش في سلام وأمن"؛ وفقًا لـ"رويترز".