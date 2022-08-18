عملاً باتفاق المنظمة.. هل تمنح أمريكا "لافروف" تأشيرة حضور للأمم المتحدة؟

وبحسب روسيا اليوم كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت، نهاية فبراير الماضي، عقوبات على لافروف، تشمل حظرا على دخول البلاد، وتجميد أصوله في الولايات المتحدة، وحظرا على الشركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل مع الشركات المدرجة في قائمة العقوبات، ووصفت وزارة الخارجية الروسية هذه العقوبات بأنها غير مشروعة، وأضافت أن لافروف ليس لديه حسابات في بنوك أجنبية.