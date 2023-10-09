الرئيس الفلسطيني يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة تبذل جهوداً من أجل توفير المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة، وإجراء الاتصالات مع جميع الأطراف الدولية المعنية من أجل وقف التصعيد الجاري.