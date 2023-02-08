الأعلى منذ عام 2003.. ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في سجون إسرائيل

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم "الأربعاء"، بأن عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ 900 معتقل بينهم فتاة وخمسة أطفال، مقارنة مع 483 معتقلًا إداريًّا العام الماضي، وهو الأعلى منذ عام 2003.
وأوضح أن الاحتلال أصدر أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداري على مدار السنوات التسع الماضية، وكانت أعلى نسبة خلال العام المنصرم 2022، وبلغت 2409؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأشار إلى أن أكبر المعتقلين الإداريين سنًّا هو المعتقل جمال النسر "76 عامًا" الذي اعتقل في أغسطس "آب".
وتستخدم إسرائيل قانونًا بريطانيًّا قديمًا يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة، قابلة للتجديد، بداعي وجود ملف أمني سري للمعتقل.