الأعلى منذ عام 2003.. ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في سجون إسرائيل

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم "الأربعاء"، بأن عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ 900 معتقل بينهم فتاة وخمسة أطفال، مقارنة مع 483 معتقلًا إداريًّا العام الماضي، وهو الأعلى منذ عام 2003.