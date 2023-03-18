الولايات المتحدة وانتصار جديد للمحافظين.. وايومينغ تحظر حبوب الإجهاض

أصبحت وايومينغ الجمعة أول ولاية أمريكية تحظر حبوب الإجهاض، في انتصار جديد للمحافظين الذين يسعون لتشديد القيود على هذه الممارسة في الولايات المتحدة.
ودعا حاكم ولاية وايومينغ (غرب) مارك غوردون، المشرّعين إلى المضيّ قُدمًا وإدراج حظر كامل على الإجهاض في دستور الولاية وإخضاعه لتصويت الناخبين.
يأتي القرار في ظل سعي جهات كثيرة إلى حظر حبوب الإجهاض على الصعيد الوطني، بعد قرار المحكمة العليا العام الماضي بإلغاء الحق في الإجهاض على المستوى الفيدرالي. ومذاك قررت خمس عشرة ولاية حظر جميع عمليات إنهاء الحمل على أراضيها.
ومن المتوقع أيضًا صدور قرار بشأن هذا الموضوع قريبًا في محكمة أماريلو في تكساس؛ حيث يُتوقع أن يُصدر قاضٍ فيدرالي محافظ، قرارًا بشأن فرض حظر فيدرالي محتمل على عقار ميفيبريستون (RU 486).