الولايات المتحدة وانتصار جديد للمحافظين.. وايومينغ تحظر حبوب الإجهاض

ومن المتوقع أيضًا صدور قرار بشأن هذا الموضوع قريبًا في محكمة أماريلو في تكساس؛ حيث يُتوقع أن يُصدر قاضٍ فيدرالي محافظ، قرارًا بشأن فرض حظر فيدرالي محتمل على عقار ميفيبريستون (RU 486).