"أبو الغيط": قرارُ مجلس الأمن بهدنة في غزة خطوةٌ صغيرة في الاتجاه الصحيح

وأعرب الأمين العام عن ارتياحه لما تضمّنه القرار من موادّ تدعو إلى وصول المساعدات العاجلة من دون عراقيل عبر ممرات إنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بالعمل بشكل عاجل من أجل إنفاذ موادّ القرار، وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا بد أن تعطي دفعة لكافة الجهود التي تعمل على إنهاء العدوان وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.