"أبو الغيط": قرارُ مجلس الأمن بهدنة في غزة خطوةٌ صغيرة في الاتجاه الصحيح

أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي، مساء أمس، الذي يدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدّة في أنحاء قطاع غزة، وممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات للسكان؛ يمثل خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح.
وقال أبو الغيط، في تصريح له اليوم: المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، وليس مجرد الدعوة إلى هدنة إنسانية تسمح بإدخال المساعدات مع استمرار القصف الإسرائيلي للمدنيين واستهداف المستشفيات، وغيرها مما تقوم به سلطة الاحتلال.
وأعرب الأمين العام عن ارتياحه لما تضمّنه القرار من موادّ تدعو إلى وصول المساعدات العاجلة من دون عراقيل عبر ممرات إنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بالعمل بشكل عاجل من أجل إنفاذ موادّ القرار، وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا بد أن تعطي دفعة لكافة الجهود التي تعمل على إنهاء العدوان وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.