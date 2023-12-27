زعيم كوريا الشمالية يأمر جيشه: استعدوا للحرب سريعًا لصد "تحركات مواجهة" من أمريكا

وفي التفاصيل، هددت كوريا الشمالية في مطلع شهر ديسمبر الجاري، بـ"تدمير" أقمار التجسس الأمريكية إذا حاولت واشنطن شن "أي هجوم" يستهدف قمرها الاصطناعي الذي أطلقته في نوفمبر الماضي، وقالت إنها ستعد مثل هذه الخطوة بمثابة "إعلان حرب"، وفقًا للعربية نت.