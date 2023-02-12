"الدفاع البريطانية": روسيا خسرت 824 جندياً يومياً خلال الأسبوعين الماضيين

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم (الأحد): "إن روسيا من المحتمل أن تكون قد عانت من أعلى معدل للخسائر خلال الأسبوعين الماضيين، منذ الأسبوع الأول للغزو الذي بدأ في 24 فبراير (شباط) 2022".