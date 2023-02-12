"الدفاع البريطانية": روسيا خسرت 824 جندياً يومياً خلال الأسبوعين الماضيين

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم (الأحد): "إن روسيا من المحتمل أن تكون قد عانت من أعلى معدل للخسائر خلال الأسبوعين الماضيين، منذ الأسبوع الأول للغزو الذي بدأ في 24 فبراير (شباط) 2022".
وبينت الوزارة في نشرتها عبر "تويتر"، أن متوسط الخسائر البشرية للجيش الروسي خلال الأيام السبعة الماضية بلغ 824 في اليوم، أي أكثر من أربعة أضعاف المعدل المُبلغ عنه خلال الفترة من يونيو (حزيران) إلى يوليو (تموز) 2022.
ورجحت الوزارة أنه من المحتمل أن يكون الارتفاع في الخسائر الروسية ناتجاً عن مجموعة من العوامل بما في ذلك نقص الجنود المدربين والتنسيق والموارد، مستشهدة بأمثلة من فوليدار وبخموت.
وأشارت إلى أن الجيش الأوكراني يعاني هو الأخير من استنزاف كبير، لكنها لم تقدم أية أرقام بهذا الشأن.