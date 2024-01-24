الصحة في غزة: ارتفاع عدد قتلى الحرب في القطاع إلى "25700" شهيدًا و"63740" مصابًا

وأعلنت مصادرُ طبية في غزة اسشهادَ "50" فلسطينيًّا، وإصابة "120" آخرين، في القصف الإسرائيلي على المناطق الغربية للمدينة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وفي حين اندلعت اشتباكات مع الفصائل المسلحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في محيط مستشفى ناصر، قال مسعفون: إن مئات المرضى وآلاف النازحين حوصروا داخل المستشفى بسبب اشتداد وتيرة القتال.