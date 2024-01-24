الصحة في غزة: ارتفاع عدد قتلى الحرب في القطاع إلى "25700" شهيدًا و"63740" مصابًا

قالت الصحة في غزة إن ارتفاع عدد قتلى الحرب في قطاع غزة إلى "25700" شهيد و"63740" مصابًا.
وتتعرّض خان يونس لقصف مكثّف من قبل القوات الإسرائيلية المتوغّلة وسط المدينة؛ وهو ما أجبر آلاف السكّان على النزوح باتجاه مدينة رفح.
وأعلنت مصادرُ طبية في غزة اسشهادَ "50" فلسطينيًّا، وإصابة "120" آخرين، في القصف الإسرائيلي على المناطق الغربية للمدينة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وفي حين اندلعت اشتباكات مع الفصائل المسلحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في محيط مستشفى ناصر، قال مسعفون: إن مئات المرضى وآلاف النازحين حوصروا داخل المستشفى بسبب اشتداد وتيرة القتال.
من جهتها حذّرت منظمةُ "أطباء بلا حدود" من أن المدنيّين الجرحى في خان يونس لن يتمكّنوا من الوصول إلى الرعاية الفورية أو الطارئة، مع اشتداد القصف واقترابه من المناطق المحيطة بالمستشفى.
وقالت: إن موظفيها محاصرون داخل مستشفى ناصر مع نحو "850" مريضًا وآلاف النازحين، موضحة أن المستشفى يمثّل أحد آخر مستشفيين في جنوبي غزة، قادرين على معالجة المصابين بإصابات بليغة.
كما أكّدت وسائل إعلام محلية أن كثافة النيران تحول دون دخول سيارات الإسعاف لنقل المصابين.