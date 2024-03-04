تركيا .. التضخم يرتفع في فبراير إلى 67,1 %

وعلى الرغم من الزيادات المنتظمة في الرواتب ومعاشات التقاعد، إلا أن التضخم يظل موضوعًا ساخنًا في تركيا قبل أسبوع من بداية شهر رمضان الذي غالبًا ما يترافق بزيادة في إنفاق العائلات.