تركيا .. التضخم يرتفع في فبراير إلى 67,1 %

ارتفع معدل التضخم في تركيا مجدداً خلال فبراير (شباط) الماضي، مسجلاً 67,1 % على أساس سنوي في مقابل 64,9 % في يناير (كانون الثاني)، بحسب ما أظهرت أرقام رسمية نشرت، اليوم (الاثنين).
وأوضح معهد الإحصاء التركي، أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، الذي يغذيه التراجع شبه المتواصل في سعر صرف الليرة التركية، وصل إلى 4,5%.
وأضاف المعهد أن ارتفاع الأسعار شمل المنتجات الغذائية (+71,1%)، والنقل (+78%)، والصحة (+81,25%)، والتعليم (+91,8%)، وكذلك الفنادق والمطاعم (+94,8%)، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جهتهم، طعن خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم، في صحة هذه الأرقام الرسمية رغم أنها مرتفعة، ويفيدون أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بلغ 122% على أساس سنوي.
وعلى الرغم من الزيادات المنتظمة في الرواتب ومعاشات التقاعد، إلا أن التضخم يظل موضوعًا ساخنًا في تركيا قبل أسبوع من بداية شهر رمضان الذي غالبًا ما يترافق بزيادة في إنفاق العائلات.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد ذكر أمس أن سياسات مكافحة التضخم ستبدأ نتائجها في الظهور فعليا في نهاية العام.