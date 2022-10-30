آلاف السودانيين يتظاهرون للمطالبة بالحكم المدني

خرج آلاف السودانيين مجددًا، اليوم "الأحد"، للتظاهر في العاصمة ضد الانقلاب العسكري الذي نُفّذ قبل عام، وللمطالبة بالحكم المدني.
وأفاد شاهد عيان في الخرطوم، بتجمع قرابة 4000 متظاهر، معظمهم من الشباب، وهم يحملون أعلام السودان وصورًا لبعض قتلى الاحتجاجات ويتجهون في اتجاه القصر الرئاسي وسط العاصمة، الذي كان ينتشر بالقرب منه جنود مسلحون من الجيش؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف أن المحتجّين هتفوا: "العسكر إلى الثكنات"، و"البلد حقتنا ومدنية سلطتنا"، لكن ردت الشرطة لاحقًا باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع؛ لمحاولة منع المتظاهرين من الوصول إلى قصر الرئاسة.
وتظاهر ألفا شخص في منطقة بحري شمال الخرطوم؛ للمطالبة بالحكم المدني، فيما أغلق المتظاهرون شارع الأربعين الرئيسي في مدينة أم درمان، من خلال وضع الحجارة وأغصان الأشجار وحرق إطارات السيارات التالفة.
وأغلقت السلطات صباحًا ثلاثة جسور تربط وسط العاصمة بمناطق أم درمان وبحري وشرق النيل، بعد أن انتشرت شرطة مكافحة الشغب على شاحنات وسيارات مزودة بمدافع المياه في وسط الخرطوم.