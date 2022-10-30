آلاف السودانيين يتظاهرون للمطالبة بالحكم المدني

وأفاد شاهد عيان في الخرطوم، بتجمع قرابة 4000 متظاهر، معظمهم من الشباب، وهم يحملون أعلام السودان وصورًا لبعض قتلى الاحتجاجات ويتجهون في اتجاه القصر الرئاسي وسط العاصمة، الذي كان ينتشر بالقرب منه جنود مسلحون من الجيش؛ وفقًا لـ"فرانس برس".