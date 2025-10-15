عقب ضربات باكستانية استهدفت كابول.. طالبان تأمر مقاتليها بوقف إطلاق النار

أعلنت حركة طالبان الأفغانية أنها أصدرت أوامر لعناصرها بالالتزام بوقف إطلاق النار مع باكستان، مشيرةً إلى أن القرار جاء بناءً على طلب رسمي من إسلام آباد لخفض التوتر الحدودي المتصاعد.
وفي المقابل، قال الجيش الباكستاني إنه شنّ ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقع تابعة لحركة طالبان الأفغانية في كابول وولاية قندهار، مؤكداً أن القصف أصاب "أهدافاً مهمة" وأدى إلى تدمير مخابئ رئيسية للحركة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن مصادر أمنية باكستانية قولها إن القوات الجوية نفذت "ضربات دقيقة" في العاصمة الأفغانية كابول، رداً على ما وصفته بـ"العدوان الأفغاني"، مشيرةً إلى أن العملية أسفرت عن مقتل عدد من العناصر الأفغانية والأجنبية.
وذكرت القناة الرسمية PTV أن الغارات استهدفت في كابول "مركز وقيادة ما يُعرف بـفتنة الهندوستان"، وهو الاسم الذي تطلقه السلطات الباكستانية على جماعات مسلحة تنشط في إقليم بلوشستان، بينما استهدفت في قندهار مقار الكتيبتين الرابعة والثامنة واللواء الحدودي الخامس التابع لطالبان.
وأكد البيان العسكري أن "جميع الأهداف تم اختيارها بدقة بعيداً عن التجمعات المدنية، وتم تدميرها بالكامل"، مشدداً على أن الجيش الباكستاني يتمتع بالقدرة الكاملة على الرد بقوة وحزم على أي عدوان خارجي.