الولايات المتحدة تسجل أول انخفاض سكاني في تاريخها بسبب سياسة ترامب للهجرة

من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها الممتد لنحو 250 عامًا انخفاضًا في عدد السكان خلال هذا العام، نتيجة السياسة الصارمة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الهجرة غير الشرعية.
ووفقًا لتقديرات المعهد الأمريكي للمؤسسات، قد تفقد البلاد ما يصل إلى 525 ألف نسمة بسبب صافي الهجرة الخارجية، في وقت لم يتجاوز فيه صافي الزيادة عبر الولادات 519 ألف نسمة، ما يرجح انكماش العدد الإجمالي للسكان بنحو ستة آلاف شخص.
ويُعد هذا التراجع الاستثنائي تحولًا بارزًا، إذ استمر عدد السكان بالنمو حتى خلال الحرب الأهلية الأمريكية التي حصدت أرواح 700 ألف شخص، وكذلك خلال جائحة كورونا حين ارتفعت النسبة بشكل محدود.
وتشير التوقعات إلى أن صافي الهجرة سينخفض من 2.8 مليون إلى ما بين 115 ألفًا وناقص 525 ألفًا هذا العام، ما يمثل تراجعًا بنسبة تصل إلى 96% مقارنة بالسنوات السابقة.
وتوضح بيانات صادرة عن مركز بيو للأبحاث أن عدد السكان المولودين في الخارج تراجع من 53.3 مليون إلى 51.9 مليون بين يناير ويونيو الماضيين.
ويرى مراقبون أن حملة ترامب الواسعة للحد من الهجرة لم توقف فقط تدفق الوافدين الجدد، بل دفعت أيضًا آخرين لمغادرة البلاد.
ووفق "التلغراف"، فقد بلغ عدد المرحلين منذ تولي ترامب منصبه نحو 350 ألف شخص، ما يضع الولايات المتحدة أمام تسجيل أكبر حصيلة من الترحيلات خلال عقد على الأقل.