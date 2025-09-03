الولايات المتحدة تسجل أول انخفاض سكاني في تاريخها بسبب سياسة ترامب للهجرة

ووفقًا لتقديرات المعهد الأمريكي للمؤسسات، قد تفقد البلاد ما يصل إلى 525 ألف نسمة بسبب صافي الهجرة الخارجية، في وقت لم يتجاوز فيه صافي الزيادة عبر الولادات 519 ألف نسمة، ما يرجح انكماش العدد الإجمالي للسكان بنحو ستة آلاف شخص.