مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى واعتقالات وهدم في الضفة الغربية

اقتحم أكثر من 200 مستوطن، اليوم، المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وتجولوا في باحاته لعدة ساعات، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تفرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين إلى الأقصى. وترافق ذلك مع عمليات هدم لمنشآت زراعية في بلدة عناتا شمال المدينة، وتجريف مساحات واسعة في مدينة جنين.