لتأمين الانتخابات بعد التفجيرات الأخيرة.. باكستان تعلق خدمات الهاتف المحمول وتغلق الحدود

وأوضحت لجنة الانتخابات الباكستانية، أنه يشارك أكثر من 128 مليون شخص في الانتخابات من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم أكثر من 240 مليون نسمة، ومن المقرر أن تستمر عملية الاقتراع حتى مساء اليوم.