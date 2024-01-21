موقع إسرائيلي: وزير الدفاع حاول اقتحام مكتب نتنياهو.. وكادا يشتبكان بالأيدي

ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: إن حكومة الحرب الإسرائيلية التي تشكلت على نحو سريع بسبب الحرب على قطاع غزة توشك أن تنهار؛ بسبب التوتر الذي يعصف بقيادة الحرب الإسرائيلية، إذ اتهم غادي آيزنكوت القائد السابق للجيش الإسرائيلي وعضو مجلس الوزراء الحربي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحجب الحقيقة بشأن الأهداف العسكرية في غزة.