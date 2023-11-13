لا مصدر للحياة في غزة.. قصف الاحتلال يقطع مورد رزق مئات الصيادين في القطاع

لا مصدر للحياة في غزة، بقي على قيد الحياة، قوارب الصيد التي يقتات منها الناس في النصيرات وسط القطاع، تم إحراقها بغارات الاحتلال، ليبقى اللهب والدخان، المشهد الذي يثير غضب الصيادين في شواطئ غزة.