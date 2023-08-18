قادة جيوش غرب أفريقيا نحو اتّخاذ قرار حول تدخل عسكري محتمل في النيجر

وأكّد مفوّض إكواس للشؤون السياسية والسلام والأمن عبد الفتاح موسى، خلال الاجتماع، الخميس: "يجب التأكد من أنه في حال فشلت كل الخيارات الأخرى، فإن القوات المسلحة الباسلة لبلدان غرب أفريقيا، بمكونيها العسكري والمدني، مستعدة للاستجابة لنداء الواجب".