الأمين العام للجامعة العربية يرحب بمؤتمر الرياض لمعالجة "الجنوب اليمني" ويشيد باستجابة السعودية

رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، لعقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض، لمعالجة قضية الجنوب اليمني وبحث الحلول العادلة لها.
وأعرب "أبو الغيط" عن تقديره لمبادرة المملكة العربية السعودية واستجابتها السريعة لدعوة الشرعية اليمنية، بإعلان استعدادها لاستضافة المؤتمر ورعايته بمشاركة مختلف المكونات الجنوبية.
وأكد في بيان أصدره اليوم، أن قضية الجنوب اليمني تحمل أبعادًا تاريخية معروفة، وتتضمن جوانب عادلة ينبغي مناقشتها عبر حوار وطني شامل، بعيدًا عن محاولات فرض الأمر الواقع، التي قال إنها تضر بالقضية وتزيد من تشرذم البلاد وتفككها.
وأشار الأمين العام إلى أن موقف الجامعة العربية من الأزمة اليمنية ثابت، وينطلق من قراراتها المتواترة التي تؤكد الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.