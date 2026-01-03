الأمين العام للجامعة العربية يرحب بمؤتمر الرياض لمعالجة "الجنوب اليمني" ويشيد باستجابة السعودية

وأكد في بيان أصدره اليوم، أن قضية الجنوب اليمني تحمل أبعادًا تاريخية معروفة، وتتضمن جوانب عادلة ينبغي مناقشتها عبر حوار وطني شامل، بعيدًا عن محاولات فرض الأمر الواقع، التي قال إنها تضر بالقضية وتزيد من تشرذم البلاد وتفككها.